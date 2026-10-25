«Возможно, получится». Медведев — о шансе выиграть второй ТБШ в карьере

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы выиграть ещё один турнир «Большого шлема» в карьере.

— Если судить по количеству завоёванных трофеев (4), этот год стал для тебя самым успешным с 2023-го. Чувствуете ли вы, что снова движешься к чему-то более значимому — например, к победам на турнирах уровня «Большого шлема»? Как ты оцениваешь свои шансы выиграть ещё один такой титул до завершения карьеры?

— Да, в общем, если я смогу показать хорошую игру, то, возможно, получится победить. Если же я сыграю так, как в прошлый раз, — скажем, как в матчах против Лёнера [Тьена в 4-м круге Australian Open] или Фрэнсиса [Тиафо в 4-м круге US Open] — это мы говорим о встречах, где я был ближе всего к выходу в четвертьфинал, — то победы не видать: проиграю в трёх сетах подряд. Так что цель — прибавлять и стараться играть качественно. В этом году у меня были по-настоящему яркие моменты, и это вселяет большую надежду на то, что я смогу развить успех и ещё сильнее повысить свой уровень, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.