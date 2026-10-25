Таллон Грикспор стал чемпионом турнира ATP-250 в Брюсселе

60-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Брюсселе. В финале он в трёх сетах обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа, который занимает 58-е место в мировом рейтинге, со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. Грикспор 19 раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из п