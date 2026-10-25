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Ян-Леннард Штруфф — Таллон Грикспор, результат матча 25 октября 2026, счёт 1:2, финал ATP-250 в Брюсселе

Таллон Грикспор стал чемпионом турнира ATP-250 в Брюсселе
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60-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Брюсселе. В финале он в трёх сетах обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа, который занимает 58-е место в мировом рейтинге, со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Брюссель. Финал
25 октября 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Ян-Леннард Штруфф
58
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Таллон Грикспор
60
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. Грикспор 19 раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из п