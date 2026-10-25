Даниил Медведев рассказал, какой из 25 титулов считает самым запоминающимся
Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой из 25 титулов считает самым запоминающимся. Сегодня, 25 октября, россиянин выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате, в финале он обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.
– Это твой юбилейный, 25-й титул. Какой из титулов тебе запомнился больше всего и какое место Алма-Ата займёт в этом рейтинге?
– Больше всего, причём без шансов, это US Open – всё-таки это «Большой шлем». А Алма-Ате я бы никакое место не давал, потому что, не считая «Большого шлема», конечно, «Мастерсы» — это большие турниры, там больше очков, больше денег. Но любые эмоции, когда ты выигрываешь титул, они в принципе одинаковые. Я всегда открыто говор