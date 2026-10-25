Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой из 25 титулов считает самым запоминающимся. Сегодня, 25 октября, россиянин выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате, в финале он обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.

– Это твой юбилейный, 25-й титул. Какой из титулов тебе запомнился больше всего и какое место Алма-Ата займёт в этом рейтинге?

– Больше всего, причём без шансов, это US Open – всё-таки это «Большой шлем». А Алма-Ате я бы никакое место не давал, потому что, не считая «Большого шлема», конечно, «Мастерсы» — это большие турниры, там больше очков, больше денег. Но любые эмоции, когда ты выигрываешь титул, они в принципе одинаковые. Я всегда открыто говор