Медведев ответил, ставит ли целью победу на Итоговом турнире ATP

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, ставит ли цель победить на Итоговом турнире ATP, если отберётся на него. Сегодня, 25 октября, россиянин выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате, в финале он обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.

— Ты ещё не гаранти