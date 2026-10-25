Медведев ответил, ставит ли целью победу на Итоговом турнире ATP
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, ставит ли цель победить на Итоговом турнире ATP, если отберётся на него. Сегодня, 25 октября, россиянин выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате, в финале он обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.
Алма-Ата. Финал
25 октября 2026, воскресенье. 13:10 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
128
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
— Ты ещё не гаранти