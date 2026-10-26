«Поздравляем с возвращением в форму». Беккер — о Музетти после победы в Лионе

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поздравил 26-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти с победой на турнире ATP-250 в Лионе, Франция.

«Поздравляем Лоренцо Музетти с возвращением в форму после тяжёлого года, полного травм», — написал Беккер в социальных сетях.

В матче за титул в Лионе Музетти обыграл американца Тейлора Фрица (14-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4. Для итальянца этот трофей стал третьим в карьере и первым в сезоне. Предыдущие победы на турнирах ATP Лоренцо одержал в 2022 году в Гамбурге и Неаполе.