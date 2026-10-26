Наоми Осака: иногда задумываюсь, как долго ещё буду продолжать играть

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 18-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, довольна ли своей карьерой, а также поразмышляла о завершении карьеры.

«Иногда я задумываюсь о своём будущем и часто задаюсь вопросом, как долго ещё буду продолжать играть. Ведь если моя дочь скажет, что ей не нравится, когда я так много езжу, я не тот человек, который стал бы игнорировать подобные слова.

Я стараюсь делать всё возможное, чтобы отдавать теннису как можно больше энергии. Нельзя сказать, что я занимаюсь этим лишь от случая к случаю, но моя жизнь не вращается исключительно вокруг тенниса. Если посмотреть на ситуацию под определённым углом, я очень горжусь тем, чего достигла на сегодняшний день, учитывая, что не могу посвящать этому виду спорта всё своё время», — приводит слова Осаки Ubitennis.