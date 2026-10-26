«Я буду в Австралии». Новак Джокович — о планах на следующий сезон

12-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился планами на остаток сезона-2026, а также раскрыл, собирается ли принять участие в Australian Open в начале следующего года.

«Я собираюсь сыграть на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. В следующем сезоне я на 100% знаю, что буду в Австралии, и я уже посмотрю, сыграю ли я турнир до Австралии или нет. Я решу это по договорённости с командой. Сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы завершить сезон как можно лучше», – приводит слова Джоковича Sportal Serbia.

Турнир Six Kings Slam пройдёт с 27 по 30 декабря. За победу поборются Карлос Алькарас, Новак Джокович, Алекс де Минор, Александр Зверев, Тейлор Фриц и Янник Синнер.