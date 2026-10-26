Осака — о целях: не терпится узнать, смогу ли я продолжать учиться и добиваться успехов

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 18-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о ближайших целях.

«Мне кажется, существуют некие инстинктивные игровые навыки — не то чтобы я их утратила, скорее, возможно, подзабыла, — и сейчас пытаюсь их заново открыть. В любом случае не считаю — или, по крайней мере, надеюсь, что это не так, — что до цели ещё очень далеко. Думаю, мне удалось заложить довольно прочный фундамент, и мне не терпится узнать, смогу ли я продолжать учиться и добиваться всё больших успехов на турнирах», — приводит слова Осаки Ubitennis.

Осака выступит на турнире WTA-500 в Токио, где в первом круге встретится с итальянкой Жасмин Паолини.