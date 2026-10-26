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«Эмоции присутствуют». Стэн Вавринка — о завершении карьеры на «пятисотнике» в Базеле

«Эмоции присутствуют». Стэн Вавринка — о завершении карьеры на «пятисотнике» в Базеле
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка высказался о прощальном матче на турнире категории ATP-500 в Базеле. Ранее 41-летний теннисист объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2026.

«Там будут все, семья, друзья. Сколько человек? Я не считал, но посмотрим. Я могу рассчитывать на поддержку многих людей, которые были у меня на протяжении всей моей карьеры. Большинство из них приехали со всех концов света. Эти фанаты поддерживали меня как на небольших, так и на крупных турнирах. Я очень рад, что смог финишировать в Швейцарии, в Базеле. За свою карьеру мало кто играет на турнирах в своей стране.

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