«Эмоции присутствуют». Стэн Вавринка — о завершении карьеры на «пятисотнике» в Базеле

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка высказался о прощальном матче на турнире категории ATP-500 в Базеле. Ранее 41-летний теннисист объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2026.

«Там будут все, семья, друзья. Сколько человек? Я не считал, но посмотрим. Я могу рассчитывать на поддержку многих людей, которые были у меня на протяжении всей моей карьеры. Большинство из них приехали со всех концов света. Эти фанаты поддерживали меня как на небольших, так и на крупных турнирах. Я очень рад, что смог финишировать в Швейцарии, в Базеле. За свою карьеру мало кто играет на турнирах в своей стране.