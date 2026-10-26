«Тренировалась в Польше, но попросили уехать». Теннисистка Астахова о переезде за границу

24-летняя российская теннисистка Дарья Астахова поделилась историей, как её пригласили тренироваться в Польшу.

«В 2020 году мне предложили переехать в Польшу, но в 2022-м, через года полтора, меня попросили оттуда уехать. Точнее, поставили ультиматум, чтобы я высказалась против военных действий, но я сказала, что личного отношения к этому не имею. У меня в России живёт семья, все — в разных уголках. Так что я понимала, что не могу сделать то, о чём меня просили. Я уехала, хотя в Польше мне помогали, предоставили жильё, бесплатный тренировочный процесс. Это было отличным подспорьем, и я за тот период безумно благодарна», — сказала Астахова в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с Дарьей Астаховой читайте на «Чемпионате» во вторник, 27 октября, в 8:00.