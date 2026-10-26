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«Бегать по пляжу — и корт неподалёку». Арина Соболенко показала серию фото с отдыха

«Бегать по пляжу — и корт неподалёку». Арина Соболенко показала серию фото с отдыха
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в соцсети серию фотографий с отдыха.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

«Бегать по пляжу и теннисный корт неподалёку», – подписала фото Соболенко.

Арина Соболенко является четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». По итогам минувшего US Open — 2026 теннисистка потеряла первую строчку в рейтинге WTA. Финал турнира стал для белоруски вторым проигранным финалом мэйджора на харде в этом году — в январе она уступила казахстанке Елене Рыбакиной в заключительном матче Australian Open. Последний на данный момент титул в текущем сезоне Соболенко завоевала в марте на турнире категории WTA-1000 в Майами, США.

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