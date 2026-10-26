Хуан-Мартин дель Потро выиграл голосование болельщиков за введение в Зал славы

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро выиграл голосование болельщиков за попадание в Международный зал теннисной славы.

Второе место заняла четырёхкратная победительница ТБШ австралийская теннисистка Эшли Барти, а россиянка Светлана Кузнецова — третья.

Победа в голосовании болельщиков добавит к общему количеству голосов дель Потро три процентных пункта. Барти получит два дополнительных процентных пункта, а Кузнецова — один.

Для избрания в Зал славы кандидат должен получить 75% или более голосов по результатам голосования официальной группы и любых бонусных процентных пунктов, набранных в ходе голосования болельщиков. После завершения голосования состав Зала славы 2027 года будет объявлен в ноябре.