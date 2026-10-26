15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Монфис — о досрочном завершении карьеры: расставание с Элиной причинило мне глубокую боль

Монфис — о досрочном завершении карьеры: расставание с Элиной причинило мне глубокую боль
Комментарии

Полуфиналист двух турниров «Большого шлема», победитель 13 турниров ATP, бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что из-за развода с украинкой Элиной Свитолиной не мог выходить на корт

«Расставание с Элиной причинило мне глубокую боль. Мы люди, у нас свои проблемы, и мы не всегда можем контролировать свои желания.

Расставание не обошло меня стороной. Тем, кто оказывался в моей ситуации, расставание даётся нелегко, и, когда это происходит, я не могу тренироваться так, как хочу, я не в лучшей форме психологически.

Не собираюсь притворяться, я меньше ем, я всё делаю хуже. Общаюсь со своей семьё