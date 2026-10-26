Монфис — о досрочном завершении карьеры: расставание с Элиной причинило мне глубокую боль

Полуфиналист двух турниров «Большого шлема», победитель 13 турниров ATP, бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что из-за развода с украинкой Элиной Свитолиной не мог выходить на корт

«Расставание с Элиной причинило мне глубокую боль. Мы люди, у нас свои проблемы, и мы не всегда можем контролировать свои желания.

Расставание не обошло меня стороной. Тем, кто оказывался в моей ситуации, расставание даётся нелегко, и, когда это происходит, я не могу тренироваться так, как хочу, я не в лучшей форме психологически.

Не собираюсь притворяться, я меньше ем, я всё делаю хуже. Общаюсь со своей семьё