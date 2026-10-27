15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионкой Итогового турнира WTA — 2026?

Кто станет чемпионкой Итогового турнира WTA — 2026?
Комментарии

В период с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США, пройдёт Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. В нём примут участие восемь лучших по итогам сезона теннисисток: Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), Джессика Пегула (США), Кори Гауфф (США), Элина Свитолина (Украина), Каролина Мухова (Чехия), Линда Носкова (Чехия).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто станет чемпионкой Итогового турнира WTA – 2026?

Общий призовой фонд турнира составит $ 15,5 млн. Победительницей соревнований в 2025 году ст