В период с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США, пройдёт Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. В нём примут участие восемь лучших по итогам сезона теннисисток: Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), Джессика Пегула (США), Кори Гауфф (США), Элина Свитолина (Украина), Каролина Мухова (Чехия), Линда Носкова (Чехия).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто станет чемпионкой Итогового турнира WTA – 2026?

Общий призовой фонд турнира составит $ 15,5 млн. Победительницей соревнований в 2025 году ст