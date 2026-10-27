15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс и Лилли Таггер стали авторами уникального достижения в рамках турниров WTA

Винус Уильямс и Лилли Таггер стали авторами уникального достижения в рамках турниров WTA
Комментарии

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс и 18-летняя австрийка Лилли Таггер (53-й номер рейтинга) провели матч, в котором разница в возрасте игроков составила 28 лет, что является рекордом для турниров WTA-тура.

Таггер обыграла Винус Уильямс в стартовом матче на турнире в китайском Гуанчжоу, встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.