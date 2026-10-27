Винус Уильямс и Лилли Таггер стали авторами уникального достижения в рамках турниров WTA

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс и 18-летняя австрийка Лилли Таггер (53-й номер рейтинга) провели матч, в котором разница в возрасте игроков составила 28 лет, что является рекордом для турниров WTA-тура.

Таггер обыграла Винус Уильямс в стартовом матче на турнире в китайском Гуанчжоу, встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.