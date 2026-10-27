Синнер ответил, что сказал бы себе 10-летней давности

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, что сказал бы сейчас себе 10-летней давности.

– Если бы вы сейчас встретили Янника 10-летней давности, что сказали бы ему?

– Я понял, что талант ничто без усердной работы. Ты должен делать выбор, оценивать последствия и идти за своей целью. Я бы сказал ему поистине наслаждаться такими моментами – у меня нет сожалений, и я бы не стал советовать ему идти другой дорогой. Но в то же время порекомендовал бы быть осторожным с людьми, которых он выбирает и окружает себя ими. Моя семья всегда была со мной, и я всегда мог рассчитывать на своего отца, который к тому же ещё и классно готовит, – приводит слова Синнера La Repubblica.