Врач оценил перспективы возвращения Евы Лис на корт после обострения артрита

Член комиссии Международной федерации спортивного скалолазания, врач Сесар Каналес рассказал о перспективах лечения артрита немецкой теннисисткой Евой Лис, которой ранее из-за недомогания пришлось досрочно завершить сезон-2026.

«Артрит в данном случае имеет аутоиммунную природу и представляет собой воспаление сустава. Если объяснять простыми словами, при аутоиммунном заболевании организм атакует сам себя. Воспаление сустава приводит к ограничению подвижности. Если заболевание затрагивает поясничный отдел позвоночника, оно может вызывать скованность, спазмы окружающих сустав мышц и значительные функциональные ограничения, а также боль, связанную с воспалением. При многих