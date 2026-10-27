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Врач оценил перспективы возвращения Евы Лис на корт после обострения артрита

Врач оценил перспективы возвращения Евы Лис на корт после обострения артрита
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Член комиссии Международной федерации спортивного скалолазания, врач Сесар Каналес рассказал о перспективах лечения артрита немецкой теннисисткой Евой Лис, которой ранее из-за недомогания пришлось досрочно завершить сезон-2026.

«Артрит в данном случае имеет аутоиммунную природу и представляет собой воспаление сустава. Если объяснять простыми словами, при аутоиммунном заболевании организм атакует сам себя. Воспаление сустава приводит к ограничению подвижности. Если заболевание затрагивает поясничный отдел позвоночника, оно может вызывать скованность, спазмы окружающих сустав мышц и значительные функциональные ограничения, а также боль, связанную с воспалением. При многих