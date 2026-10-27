Алькарас: рад, что дети и многие другие люди считают меня хорошим примером для подражания

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, считает ли он себя примером для подражания для других людей.

«Думаю, лучшее, что я могу сделать в качестве примера для подражания – показывать, как веду себя на корте и за его пределами. Дело не только в победах на турнирах. Важно, как я проявляю себя, как борюсь и насколько сильно люблю эту игру.

В этом сезоне я пропустил пять месяцев из-за травмы запястья. То, как я вёл себя в тот период, как старался как можно быстрее восстановиться и как психологически справлялся с травмой, тоже имеет значение. Я не чувствую никакого давления, потому что просто остаюсь самим собой – и на корте, и за его пределами. Очень рад, что дети и многие другие люди считают меня хорошим примером для подражания. Постараюсь и дальше вести себя так же, потому что это часть меня», – приводит слова Алькарас