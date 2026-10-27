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Алькарас: рад, что дети и многие другие люди считают меня хорошим примером для подражания

Алькарас: рад, что дети и многие другие люди считают меня хорошим примером для подражания
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, считает ли он себя примером для подражания для других людей.

«Думаю, лучшее, что я могу сделать в качестве примера для подражания – показывать, как веду себя на корте и за его пределами. Дело не только в победах на турнирах. Важно, как я проявляю себя, как борюсь и насколько сильно люблю эту игру.

В этом сезоне я пропустил пять месяцев из-за травмы запястья. То, как я вёл себя в тот период, как старался как можно быстрее восстановиться и как психологически справлялся с травмой, тоже имеет значение. Я не чувствую никакого давления, потому что просто остаюсь самим собой – и на корте, и за его пределами. Очень рад, что дети и многие другие люди считают меня хорошим примером для подражания. Постараюсь и дальше вести себя так же, потому что это часть меня», – приводит слова Алькарас