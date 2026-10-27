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Алькарас опубликовал пост после победы над Хачановым в первом круге турнира в Вене

Алькарас опубликовал пост после победы над Хачановым в первом круге турнира в Вене
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас опубликовал пост после первой победы на турнире категории ATP-500 в Вене, Австрия. 23-летний испанец участвует на «пятисотнике» впервые за пять лет – в последний раз Алькарас играл в Вене в 2021 году.

Фото: Erste Bank Open

«Рад вернуться!» – подписал Алькарас фото, опубликованное на его странице в социальной сети X.

На старте «пятисотника» испанец одолел обладателя семи титулов ATP в одиночном раз