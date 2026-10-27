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«Хочу больше посвящать себя семье». Джокович — об изменениях в календаре

«Хочу больше посвящать себя семье». Джокович — об изменениях в календаре
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что сознательно изменил свой календарь, чтобы больше времени проводить с семьёй, не отказываясь при этом от тенниса на профессиональном уровне.

«У меня пересмотренный календарь, потому что я сам так выбрал: мне нужно уравновесить жизнь – моих детей, жену и всё остальное. Я хочу больше посвящать себя семье, проводить больше времени и не пропускать важные моменты, но при этом иметь возможность реализовывать свою страсть – играть в теннис на высшем уровне. И вот что происходит сейчас. Мне ка