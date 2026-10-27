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Синнер рассказал, какой день не хотел бы переживать заново

Синнер рассказал, какой день не хотел бы переживать заново
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, какой из дней он хотел бы стереть из своей жизни.

«Это не спортивный момент. Я также не выбрал бы поражение от [Карлоса] Алькараса в финале Парижа-2025 или поражение в полуфинале от [Новака] Джоковича в Мельбурне в начале года. Это не то, что произошло на корте.

Я хотел бы стереть то, что почувствовал в день, когда уехал из дома. Это было разрывающие сердце прощание с отцом, когда мне было 13 с половиной лет, в Милане, потому что наши пути расходились и я чувствовал, что связь рвётся. Мы расставались. Я плакал из-за этого разрыва, но и он – тоже. Я хотел бы не переживать тот день. Это была слишком сильная эмоция», – приводит слова Синнера La Repubblica.

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