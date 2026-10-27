Синнер рассказал, какой день не хотел бы переживать заново

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, какой из дней он хотел бы стереть из своей жизни.

«Это не спортивный момент. Я также не выбрал бы поражение от [Карлоса] Алькараса в финале Парижа-2025 или поражение в полуфинале от [Новака] Джоковича в Мельбурне в начале года. Это не то, что произошло на корте.

Я хотел бы стереть то, что почувствовал в день, когда уехал из дома. Это было разрывающие сердце прощание с отцом, когда мне было 13 с половиной лет, в Милане, потому что наши пути расходились и я чувствовал, что связь рвётся. Мы расставались. Я плакал из-за этого разрыва, но и он – тоже. Я хотел бы не переживать тот день. Это была слишком сильная эмоция», – приводит слова Синнера La Repubblica.