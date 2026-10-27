Алькарас — о восстановлении формы: я определённо на правильном пути, доволен своей работой

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас оценил своё восстановление после травмы и рассказал, на какой уровень хотел бы вернуться.

— Если бы вам пришлось оценить своё восстановление, на каком этапе, по вашему мнению, вы находитесь? Насколько вы близки к той форме, в которой были, например, в Австралии?

— Думаю, я на правильном пути. Думаю, я делаю необходимые шаги. Доволен работой, которую проделал в последнее время. Полагаю, это было видно и сегодня. Мне кажется, я показал действительно очень хороший теннис. Однако хочу вернуть ту стабильность, которая была у меня в начале года: возможность регулярно играть на очень высоком уровне или находить правильные решения по ходу каждого матча. Именно на этот уровень я хочу вернуться. Считаю, что делаю правильные шаги в этом направ