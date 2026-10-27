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«Контрасты возвышают». Синнер — о соперничестве с Алькарасом

«Контрасты возвышают». Синнер — о соперничестве с Алькарасом
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер объяснил, почему соперничество с семикратным чемпионом ТБШ третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом делает теннис увлекательным. По словам итальянца, различия в характерах помогают болельщикам найти того, с кем можно себя отождествить.

– Что теннис рассказывает о нас лучше или иначе, чем другие виды спорта? Почему он умудряется быть настолько современным?
– Не знаю почему. Это надо спрашивать у тех, кто смотрит, а не у тех, кто играет. Возможно, он позволяет существовать различиям и придаёт им ценность. Соперничество рождается из различий: побеждаешь и проигрываешь, и каждый находит причину отождествить себя с кем-то, кто похож на него, или с кем-то, на кого он хотел бы быть похожим. Это и делает его таким увлекательным.

– Но мир снова хочет видеть на корте