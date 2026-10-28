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«Я покинул корт с определённым недовольством». Алькарас — о тренировке с Рублёвым

«Я покинул корт с определённым недовольством». Алькарас — о тренировке с Рублёвым
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас поделился впечатлениями от тренировки с 22-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым перед стартом турнира категории ATP-500 в Вене.

— В воскресенье я видел, как вы тренировались с Рублёвым, и в некоторые моменты вы выглядели не особенно довольным. Есть ли ощущение, что за эти два дня вы стали лучше?
— Безусловно. Иногда действительно сложно оценивать вещи объективно. Во время той тренировки, даже если я выглядел недовольным, на самом деле я играл хорошо.

Проблема была в том, что он бил каждый форхенд с огромной мощью и то же самое делал бэкхендом. Я не мог действовать агрессивно,