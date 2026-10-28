Александр Зверев: Вена — идеальное место, чтобы стать первой ракеткой мира

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что Вена, Австрия, для него – идеальное место, чтобы стать первой ракеткой мира.

«Да, конечно, после Германии для меня это идеальное место, чтобы стать первой ракеткой мира, потому что это немецкоязычный регион. Я абсолютно люблю Вену, думаю, болельщики здесь невероятно поддерживают меня, и да, мне это точно понравилось бы», – сказал Зверев в видео TennisTV.

Немец вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене. В матче первого круга он обыграл 67-ю ракетку мира испанца Мартина Ландалуса. Во втором круге Зверев сразится с победителем встречи Таллон Грикспор – Брэндон Накашима.

Ранее сообщалось, что Зверев закончит год в статусе первой ракетки мира после того, как итальянец Янник Синнер досрочно завершил сезон-2026. Сейчас 29-летний теннисист занимает вторую строчку в мировом рей