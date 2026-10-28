«Мне нужен адреналин». Синнер — о том, каких моментов ему не хватает

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер ответил на вопрос, каких моментов в жизни ему не хватает. Итальянец также признался, что ему необходим адреналин для борьбы со скукой.

«Я хотел бы вернуть чистоту зимнего воскресенья, катаясь на лыжах с друзьями в Доломитах. То ощущение, когда наслаждаешься прекрасным днём, занимаясь тем, что тебе нравится, с группой молодых людей, которые просто хотят хорошо провести время.

Я также выбрал бы любой момент с семьёй и какой-нибудь день картинга в районе Кунео с пилотом Антонио Джовинацци и велогонщиком Джулио Чикконе. Мне нравится скорость, это не секрет. Мне нужен адреналин, чтобы держать скуку в узде», – приводит слова Синнера La Repubblica.