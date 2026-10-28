«Музыка слишком громкая, не буду врать». Алькарас — об условиях на кортах турнира в Вене

Семикратный чемпион ТБШ третья ракетка мира Карлос Алькарас оценил условия на корте на турнире категории ATP-500 в Вене.

«Думаю, музыка слишком громкая (смеётся), не буду врать. Но приятно, когда она играет во время перерывов. Считаю, что это часть развлечения. Они хотят, чтобы музыка играла и создавала определённую атмосферу во время перерывов, поэтому не думаю, что есть необходимость менять такой подход. Когда привыкаешь, ты можешь сосредоточиться на своих мыслях, на том, что нужно делать на корте, и уже не так важно, что происходит вокруг. Мне в начале потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть, но потом всё было нормально. Что касается покрытия, в целом думаю, что это хорошее покрытие для игры», — сказал Алькарас на пресс-конференции.