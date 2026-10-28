«Это не случайность». Алькарас — о том, что Зверев займёт первую строчку мирового рейтинга

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас считает, что двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев заслуженно станет первой ракеткой мира по окончании сезона-2026.

«Считаю, что он заслуживает быть первой ракеткой мира и завершить год на этом месте. Он показывал невероятный теннис на протяжении всего сезона. Это не случайность.

Он выиграл огромное количество матчей в этом году. Недостаточно очень хорошо сыграть одну неделю, быть лучшим, а потом остановиться. Нужно уметь играть на максимальном уровне все 52 недели в году. И я считаю, что он присутствовал и был конкурентоспособен практически на протяжении всего сезона. Ему удалось поддерживать очень высокий уровень. Кажется, он особенно не страдает от усталости и травм, и это делает его очень опасным соперником. Думаю, именно это одна из причин, по которой он заслуживает наход