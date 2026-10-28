Турнир WTA-500, Токио, 2026 год: результаты матчей 28 октября

Сегодня, 28 октября, в Токио, Япония, продолжился розыгрыш турнира категории WTA-500. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч среды.

Теннис. Турнир WTA-500. Токио. Результаты матчей 28 октября:

Камилла Рахимова (Узбекистан) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5);

Кристина Букша (Испания) — Майя Джойнт (Австралия) — 1:6, 6:2, 4:6;

Александра Саснович (Беларусь) — Диана Шнайдер (Россия) — 3:6, 7:5, 3:6;

Александра Эала (Филиппины) — Талия Гибсон (Австралия) — 4:6, 6:2, 6:0.

Турнир в Токио проходит с 26 октября по 1 ноября. Действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.