«Разумное решение». Иснер — о досрочном завершении сезона-2026 Игой Швёнтек

Обладатель 16 титулов ATP в одиночном разряде, бывшая девятая ракетка мира Джон Иснер поддержал восьмой номер мирового рейтинга польскую теннисистку Игу Швёнтек в решении досрочно завершить сезон-2026.

«С ней всё в порядке. Она просто думает: давайте отдохнём и восстановимся. Я сам через это проходил.

Не то чтобы ей было всё равно на турнир — она хотела выступить на нём в этом году. Но её тело немного измотано, поэтому она и её команда решили, что правильно дать ей дополнительный месяц на восстановление, чтобы она могла отправиться в Австралию практически в 100-процентной форме, к чему все и стремятся.

Я считаю, что это разумное решение, потому что если она не в лучшей форме, чтобы конкурировать и иметь шанс выиграть Итоговый турнир, то лучше взять паузу, отправиться в отпуск, перезагрузиться морально и физически и подготовиться к следующему году», — сказал Иснер в программе Nothing Major Show.