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Макки — о Карлосе Алькарасе: этот год для него — сплошная разминка перед 2027-м

Макки — о Карлосе Алькарасе: этот год для него — сплошная разминка перед 2027-м
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Известный теннисный тренер Рик Макки высказался о возвращении семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса после травмы.

«Алькарас и его подача постепенно возвращаются. Этот год для него — сплошная разминка перед 2027-м: испанскому волшебнику просто нужен опыт в настоящих боях, чтобы снова прочувствовать давление решающих очков, перепады импульса и естественный ритм матча. Победы и поражения — всё это часть его пути возвращения после травмы запястья, которая могла стать его худшим кошмаром. Теперь он настраивается на каждый бой, и в 2027 году, если не случится рецидива, он снова будет в полной боевой готовности», — написал Макки в социальной сети.

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