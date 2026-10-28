Макки — о Карлосе Алькарасе: этот год для него — сплошная разминка перед 2027-м

Известный теннисный тренер Рик Макки высказался о возвращении семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса после травмы.

«Алькарас и его подача постепенно возвращаются. Этот год для него — сплошная разминка перед 2027-м: испанскому волшебнику просто нужен опыт в настоящих боях, чтобы снова прочувствовать давление решающих очков, перепады импульса и естественный ритм матча. Победы и поражения — всё это часть его пути возвращения после травмы запястья, которая могла стать его худшим кошмаром. Теперь он настраивается на каждый бой, и в 2027 году, если не случится рецидива, он снова будет в полной боевой готовности», — написал Макки в социальной сети.