«Шокирован новостями». Алькарас отреагировал на железнодорожную катастрофу в Испании

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о трагедии в Толедо. Ранее сообщалось о столкновении двух высокоскоростных поездов в испанской провинции. В результате железнодорожной катастрофы погибли не менее 68 человек, более 179 пострадали.

«Шокирован новостями о трагической аварии поездов в Толедо. Вся моя любовь и поддержка семьям жертв и всем людям, затронутым в такой трудной ситуации. Мои самые искренние соболезнования. Много силы всем», – написал Алькарас на своей странице в соцсети.

Ранее свои соболезнования выразил председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) испанец Пау Газоль. Также в знак солидарности с пострадавшими в результате трагической железнодорожной аварии были перенесены все матчи Кубка Испании по футболу.