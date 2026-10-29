Лейла Фернандес вышла в 1/4 финала турнира в Токио, где может сыграть с Еленой Рыбакиной
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23-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в японском Токио. В матче второго круга она переиграла бельгийскую спортсменку Элисе Мертенс (14-й номер рейтинга). Счёт — 6:2, 7:6 (10:8).
Токио (ж). 2-й круг
29 октября 2026, четверг. 06:05 МСК
23
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 10
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|6 8
14
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Игра продлилась 2 часа и 13 минут. В её рамках Лейла ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Элисе два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале соревнований в Токио Фернандес сыграет с победительницей матча между двумя казахстанскими теннисистками — лидером рейтинга Еленой Рыбакиной и 67-й ракеткой мира Юлией Путницевой.
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