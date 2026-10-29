Алькарас — о Вавринке: он был одним из игроков, которые интересовались моим самочувствием

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что трёхкратный победитель мэйджоров швейцарец Стэн Вавринка завершает карьеру, рассказав об аспекте, который его глубоко поразил.

«Стэн — один из тех игроков, которые выигрывали турниры «Большого шлема» и встречались с лучшими, с «Большой тройкой» или «Большой четвёркой», и сумели победить их всех. Я очень рад, что мог наблюдать за его игрой, когда рос. Позже, когда я сам начал выступать на профессиональном уровне, у меня появилась возможность тренироваться с ним и делить с ним раздевалку.