15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о Вавринке: он был одним из игроков, которые интересовались моим самочувствием

Алькарас — о Вавринке: он был одним из игроков, которые интересовались моим самочувствием
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что трёхкратный победитель мэйджоров швейцарец Стэн Вавринка завершает карьеру, рассказав об аспекте, который его глубоко поразил.

«Стэн — один из тех игроков, которые выигрывали турниры «Большого шлема» и встречались с лучшими, с «Большой тройкой» или «Большой четвёркой», и сумели победить их всех. Я очень рад, что мог наблюдать за его игрой, когда рос. Позже, когда я сам начал выступать на профессиональном уровне, у меня появилась возможность тренироваться с ним и делить с ним раздевалку.