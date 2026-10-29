Костюк: моя мама штрафует детей за то, что они разговаривают между собой на русском

10-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что её мама в школе штрафует детей за то, что они разговаривают на русском языке.

— Мы играли за сборную по детям, были на турнирах, и все разговаривали по-русски, кто был с Украины. Мне было тяжело, потому что я была как белая ворона.

— Тебе же хотелось быть как все и тоже переходить на русский?

— Хотелось. Я ощущала это давление в детстве. Так же в школе — я была одна из немногих, которая дома разговаривала по-украински.

Для меня это всегда было удивительно, но мои любимые поездки всегда были во Львове. Я всегда себя там чувствовала спокойно и комфортно, потому что все разговаривали по-украински. Я могла зайти в магазин и начать говорить по-украински — это не вызывало удивления, как это было в Киеве, где я жила и родилась. Каждый раз мы ехали из Львова и я говорила: «Мама, я решила, буду со всеми разговаривать на украинском». Мне было очень тяжело, потому что давление было достаточно велико на тот момент. Русского языка было