«Моя мать меня не поддерживала». Фис рассказал историю о матче с Вавринкой

Восьмая ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал забавную историю о своей семье и трёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема» швейцарце Стэне Вавринке, завершившего карьеру.

«Он был любимым игроком моей матери. Поэтому я смотрел много матчей Стэна. У меня есть одна история. Единственный раз, когда я играл против него в Марселе в четвертьфинале, моя мать меня не поддерживала», — приводит слова Фиса We Love Tennis.

За свою карьеру 41-летний Вавринка, ставший профессионалом в 2002 году, взял 16 титулов. Стэн оказался чемпионом трёх турниров «Большого шлема», победив на Australian Open в 2014 году, на «Ролан Гаррос» в 2015 году и на US Open – в 2016-м. Наивысшим местом в мировом рейтинге для Вавринки было третье.