Ольга Данилович и вратарь «Атлетико» Мадрид Ян Облак стали родителями

Обладательница двух титулов WTA в одиночном разряде, 390-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович и вратарь «Атлетико» Мадрид Ян Облак впервые стали родителями. У пары родился мальчик, которого назвали Максим, сообщает португальский журналист Жозе Моргадо в социальной сети X.

Летом этого года стало известно, что Данилович и Облак обручились. Теннисистка сообщила об этом на личной странице в социальных сетях.

За свою карьеру 25-летняя Данилович поднималась на 32-ю строчку рейтинга и добиралась до четвёртых кругов на турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос» – 2024, Australian Open – 2025). 33-летний Облак – один из топовых вратарей испанской Ла Лиги. В своей карьере он становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также чемпионом Ла Лиги.