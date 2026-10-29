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«Важно сохранить долголетие в спорте». Дрейпер — о планировании календаря после травмы

«Важно сохранить долголетие в спорте». Дрейпер — о планировании календаря после травмы
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Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, планирует ли он в будущем изменить свой график, учитывая его проблемы со здоровьем.

— Учитывая, что подобное происходит со многими ведущими игроками, планируете ли вы изменить свой график выступлений после возвращения?
— Я, безусловно, постараюсь максимально грамотно выстроить свой календарь. Мне важно сохранить долголетие в спорте — я хочу играть ещё долго. Многие молодые теннисисты смотрят на расписание тура, и им говорят: «Не обязательно играть каждую неделю». Но ведь каждый из них мечтает стать номером один, а для этого приходится выступать практически без перерывов. В теннисе — особенно на уровне руководства — часто принимаются решения, продиктованные исключительно стремлением к прибыли. И хотя есть много позитивных моментов, нынешняя ситуация ставит