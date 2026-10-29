Дрейпер рассказал, облегчают ли травмы Алькараса и других игроков его моральное состояние

Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, стало ли ему легче от осознания, что другие топовые теннисисты, как и он, столкнулись с травмами.

— Как вы уже сказали, переживать травму — это серьёзное психологическое испытание. Стало ли вам легче от осознания того, что многие другие ведущие игроки — Алькарас, Синнер, Музетти, Фис и другие — сталкивались с подобными трудностями?

— Не особо. Никому не пожелаю травм. У меня была серьёзная травма руки — это было очень тяжело, особенно на фоне того, какой хороши