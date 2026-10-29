15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрейпер рассказал, облегчают ли травмы Алькараса и других игроков его моральное состояние

Дрейпер рассказал, облегчают ли травмы Алькараса и других игроков его моральное состояние
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, стало ли ему легче от осознания, что другие топовые теннисисты, как и он, столкнулись с травмами.

— Как вы уже сказали, переживать травму — это серьёзное психологическое испытание. Стало ли вам легче от осознания того, что многие другие ведущие игроки — Алькарас, Синнер, Музетти, Фис и другие — сталкивались с подобными трудностями?
— Не особо. Никому не пожелаю травм. У меня была серьёзная травма руки — это было очень тяжело, особенно на фоне того, какой хороши