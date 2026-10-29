Дрейпер — о современном теннисе: игрокам приходится всё сильнее нагружать организм

Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о высоких требованиях к игрокам в современном теннисе.

— Если говорить об атлетизме, то требования к игрокам сегодня просто невероятные. После появления Джоковича от теннисистов чуть ли не ждут, что они будут способны сесть на шпагат прямо во время движения.

— Да, пожалуй, так и есть. Спортсмены становятся лучше, технологии — тоже. Игрокам приходится всё сильнее нагружать свой организм, чтобы соответствовать уровню, который сейчас демонстрируют все. К тому же корты становятся всё медленнее, а это значит, что у теннисистов появляется возможность дотянуться до самых сложных мячей. Современный теннис — невероятно энергозатратный вид спорта. А если учесть ещё и очень длинный календарь соревнований — всё это в совокупности приводит к гораздо большему количеству травм, — приводит слова Дрейпера Bagel Magazine.