Дрейпер — о документальном фильме Надаля: впечатлило, что его окружали замечательные люди

Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о документальном фильме 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, отметив, что понимает трудности, через которые испанец прошёл за свою карьеру.

— Ты смотрел документальный фильм о Рафаэле Надале?

— Да.

— Я был по-настоящему потрясён тем, через какую боль ему пришлось пройти, чтобы добиться таких результатов.

— Да, конечно. Впрочем, через это проходит не только он — так живут все спортсмены. Им постоянно приходится сталкиваться с мелкими травмами, с постоянной болью. Весь вопрос в том, как лучше заботиться о своём теле. Что меня особенно впечатлило — так это то, что его окружали замечательные люди, отличная