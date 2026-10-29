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Циципас и Алькарас отреагировали на ИИ-видео с их с Синнером танцем под Gangnam Style

Циципас и Алькарас отреагировали на ИИ-видео с их с Синнером танцем под Gangnam Style
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас, занимающий в рейтинге ATP 33-е место, отреагировали на опубликованное одним из пользователей социальной сети видео, сгенерированное нейросетью.

На коротком ролике Циципас и Алькарас, а также первая ракетка мира итальянец Янник Синнер исполняют танец под завирусившийся в Сети 2012 году трек Gangnam Style корейского исполнителя Psy.

Циципас в комментариях отметил аккаунты Алькараса и Синнера и написал: «Давайте снимем такое же». Испанец ответил: «Тогда мне п