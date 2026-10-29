15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«ATP нравится, когда люди немного причиняют себе вред». Медведев — об ударе рукой о корт

«ATP нравится, когда люди немного причиняют себе вред». Медведев — об ударе рукой о корт
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему ударил по корту рукой во время матча с британцем Кэмероном Норри во втором круге «пятисотника» в Вене. Напомним, россиянин, не сумев заработать очко на подаче Норри при счёте 2:0 в пользу британца в решающем сете, эмоционально стукнул обеими руками по хардовому покрытию, при этом держа ракетку в стороне. Матч завершился победой Медведева со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Вена. 2-й круг
29 октября 2026, четверг. 15:40 МСК