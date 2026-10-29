«ATP нравится, когда люди немного причиняют себе вред». Медведев — об ударе рукой о корт

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему ударил по корту рукой во время матча с британцем Кэмероном Норри во втором круге «пятисотника» в Вене. Напомним, россиянин, не сумев заработать очко на подаче Норри при счёте 2:0 в пользу британца в решающем сете, эмоционально стукнул обеими руками по хардовому покрытию, при этом держа ракетку в стороне. Матч завершился победой Медведева со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:1).