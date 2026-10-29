«Гордись и наслаждайся». Беккер — о завоевании Кейном «Золотого мяча»

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о завоевании «Золотого мяча» 2026 года нападающим «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейном.

«Ты сотворил историю для своей семьи и английского футбола! Гордись и наслаждайся этим!» – написал Беккер на своей странице в социальной сети, сделав репост видеообращения Кейна после получения награды.

Церемония вручения награды состоялась в понедельник, 26 октября, в Лондоне. 33-летний англичанин стал первым обладателем «Золотого мяча» из состава немецкого клуба за 45 лет. Кейн занял первое место в голосовании, опередив нападающего «Реала» Килиана Мбаппе и вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Также Гарри оказался первым англичанином за 25 лет, получившим эту награду.