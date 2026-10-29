«Ощущение, что ты на вершине мира, — потрясающе». Зверев — о том, что станет №1 в рейтинге

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», нынешняя вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, что возглавит рейтинг ATP после его еженедельного обновления 2 ноября.

«Это очень особенный момент. Ощущение, что ты на вершине мира, — это потрясающе. Это отличается от победы на турнире или завоевания титула, но это такое особенное чувство — знать, что рядом с твоим именем будет стоять №1, когда выйдет новый рейтинг.

Да, иногда ради лучших вещей в жизни приходится подождать. Так уж устроена жизнь. Я невероятно счастлив, невероятно взволнован. Этот год… у меня просто нет слов. Поэтому снова говорю: я благодарен, я счастлив», — сказал Зверев в интервью на корте.

Это достижение стало возможно благодаря победе во втором круге «пятисотника» в Вене. В матче за выход в четвертьфинал турнира Зверев одолел представителя Нидерландов Таллона Грикспора, занимающего в мировом рейтинге 50-е место, со счётом 6:4, 7:5.