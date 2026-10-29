Фото: эмоции Александра Зверева от победы в Вене, после которой он возглавит рейтинг ATP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал текущего «пятисотника» в Вене, одолев во втором круге представителя Нидерландов Таллона Грикспора, занимающего в мировом рейтинге 50-е место, со счётом 6:4, 7:5. Благодаря этой победе Зверев возглавит рейтинг ATP после его еженедельного обновления 2 ноября. «Чемпионат» предлагает посмотреть на эмоции теннисиста и его команды после победы, благодаря которой немец станет первой ракеткой мира.