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Фото: эмоции Александра Зверева от победы в Вене, после которой он возглавит рейтинг ATP

Фото: эмоции Александра Зверева от победы в Вене, после которой он возглавит рейтинг ATP
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал текущего «пятисотника» в Вене, одолев во втором круге представителя Нидерландов Таллона Грикспора, занимающего в мировом рейтинге 50-е место, со счётом 6:4, 7:5. Благодаря этой победе Зверев возглавит рейтинг ATP после его еженедельного обновления 2 ноября. «Чемпионат» предлагает посмотреть на эмоции теннисиста и его команды после победы, благодаря которой немец станет первой ракеткой мира.

Вена. 2-й круг
29 октября 2026, четверг. 20:40 МСК
Александр Зверев
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