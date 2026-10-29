Карен Хачанов оценил свой сезон-2026 по шкале от 1 до 10
24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на несколько вопросов, связанных с сезоном-2026, в формате «от 1 до 10».
– Как оцениваешь свой сезон от 1 до 10?
– Семь.
– Насколько доволен своей подачей в этом году?
– Восемь.
– Насколько устал от перелётов к октябрю?
– Семь.
– Как сильно уже хочется в отпуск?
– Девять.
– Насколько опасен [Александр] Бублик, когда у него идёт подача?
– Девять.
– Какова вероятность, что ты возьмёшь в отпуск ракетку?
– Шесть.
– Насколько тебе сложно целую неделю вообще не смотреть теннис?
– Восемь.
– Насколько ты сейчас счастлив? Не как теннисист, а просто как человек.
– На 10, — сказал Хачанов в видео, опубликованном в телеграм-канале First&Red.