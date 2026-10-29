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Карен Хачанов оценил свой сезон-2026 по шкале от 1 до 10

Карен Хачанов оценил свой сезон-2026 по шкале от 1 до 10
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на несколько вопросов, связанных с сезоном-2026, в формате «от 1 до 10».

– Как оцениваешь свой сезон от 1 до 10?
– Семь.

– Насколько доволен своей подачей в этом году?
– Восемь.

– Насколько устал от перелётов к октябрю?
– Семь.

– Как сильно уже хочется в отпуск?
– Девять.

– Насколько опасен [Александр] Бублик, когда у него идёт подача?
– Девять.

– Какова вероятность, что ты возьмёшь в отпуск ракетку?
– Шесть.

– Насколько тебе сложно целую неделю вообще не смотреть теннис?
– Восемь.

– Насколько ты сейчас счастлив? Не как теннисист, а просто как человек.
– На 10, — сказал Хачанов в видео, опубликованном в телеграм-канале First&Red.

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