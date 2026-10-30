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Федерер — Вавринке: замечательно, что мы смогли вместе пережить столько всего

Федерер — Вавринке: замечательно, что мы смогли вместе пережить столько всего
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер обратился к трёхкратному чемпиону ТБШ соотечественнику Стэну Вавринке, который завершил спортивную карьеру.

«Я хочу поблагодарить тебя от всего сердца за твою абсолютно невероятную карьеру. Удивительно, чего ты добился. Замечательно, что мы смогли вместе пережить столько всего: и титул в Кубке Дэвиса в Лилле, и Олимпийские игры в Пекине. Я никогда этого не забуду, и надеюсь, что ты тоже», — приводит слова Федерера пресс-служба ATP.

За свою карьеру 41-летний Вавринка, ставший профессионалом в 2002 году, взял 16 титулов. Наивысшим местом в мировом рейтинге для швейцарца было третье.

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