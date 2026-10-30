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Коболли расплакался во время матча второго круга в Вене. Берреттини поддержал соперника

Коболли расплакался во время матча второго круга в Вене. Берреттини поддержал соперника
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Шестая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог сдержать слёз во время матча второго круга «пятисотника» в Вене с соотечественником Маттео Берреттини, занимающим в мировом рейтинге 48-е место. Во время паузы в первом сете при счёте 5:2 в пользу Берреттини Коболли сел на скамейку и расплакался навзрыд. Берреттини, подойдя к сопернику, сначала поговорил с ним, а затем обнял Коболли. После этого Флавио снялся с матча. Предположительно, причиной снятия стала травма.

Вена. 2-й круг
29 октября 2026, четверг. 22:45 МСК
Флавио Коболли
6
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
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