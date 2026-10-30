Коболли расплакался во время матча второго круга в Вене. Берреттини поддержал соперника

Шестая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог сдержать слёз во время матча второго круга «пятисотника» в Вене с соотечественником Маттео Берреттини, занимающим в мировом рейтинге 48-е место. Во время паузы в первом сете при счёте 5:2 в пользу Берреттини Коболли сел на скамейку и расплакался навзрыд. Берреттини, подойдя к сопернику, сначала поговорил с ним, а затем обнял Коболли. После этого Флавио снялся с матча. Предположительно, причиной снятия стала травма.