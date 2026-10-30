Зверев: весь этот год стал особенным. Быть первой ракеткой мира — вишенка на торте

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что для него значит стать лидером мирового рейтинга.

«Да, это особенное чувство — оно отличается от победы в отдельном турнире или разового успеха. Чтобы добиться такого результата, нужно демонстрировать невероятную стабильность и удерживать очень высокий уровень на протяжении всего года. Достичь этого почти в 30 лет — ощущение совершенно особое, ведь никогда не знаешь, сколько времени у тебя ещё осталось на подобные свершения. Именно поэтому я так рад этому достижению.

Уж точно не думал, что это случится после 30! В целом весь этот год стал чем-то по-настоящему особенным. Я воплотил в жизнь многие свои самые заветные мечты. Быть первой ракеткой мира — это, конечно, стало вишенкой на торте. Всегда радуешься, когда покоряешь новые вершины, особенно такие значимые. И всё же ощущения немного странные: я знаю, что завтра мне снова нужно выходить на корт. Это не то же самое, что победа в турнире, когда можно просто насладиться моментом; сегодня мне по-прежнему предстоит выполнить все свои обязательные процедуры — физиотерапию, работу с командой, — а завтра — снова на корт. Поэтому всё ощущается иначе, чем если бы турнир уже завершился», — приводит с